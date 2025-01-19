🚀 «Ливерпуль» ведет переговоры с одним из лидеров «Баварии» – не все фанаты оценили идею руководства

Немецкая газета TZ пишет, что хавбеком «Баварии» Йозуа Киммихом интересуется клуб из АПЛ.

Более того, издание утверждает, что «Ливерпуль» уже ведет переговоры с игроком о переходе. Договариваться с «Баварией» нет необходимости, поскольку летом истекает действующий контракт Йозуа.

Фанаты странно оценили новость.

💭 «Большой ход, который может встряхнуть ситуацию в «Ливерпуле».

💭 «Он же собрался в «Барселону».

💭 «Ох, черт. Было бы круто».

💭 «От Трента до Киммиха... Какое падение...»

💭«Очень жирно для бесплатного подписания».

💭«Не верю, что говорю это, но Киммих не тянет уровень нынешнего «Ливерпуля».