🚀 «Ливерпуль» ведет переговоры с одним из лидеров «Баварии» – не все фанаты оценили идею руководства
Немецкая газета TZ пишет, что хавбеком «Баварии» Йозуа Киммихом интересуется клуб из АПЛ.
Более того, издание утверждает, что «Ливерпуль» уже ведет переговоры с игроком о переходе. Договариваться с «Баварией» нет необходимости, поскольку летом истекает действующий контракт Йозуа.
Фанаты странно оценили новость.
💭 «Большой ход, который может встряхнуть ситуацию в «Ливерпуле».
💭 «Он же собрался в «Барселону».
💭 «Ох, черт. Было бы круто».
💭 «От Трента до Киммиха... Какое падение...»
💭«Очень жирно для бесплатного подписания».
💭«Не верю, что говорю это, но Киммих не тянет уровень нынешнего «Ливерпуля».