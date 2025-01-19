Ривалдо зарубился в соцсетях с Неймаром. Легенда посчитал, что покусились на его место среди легенд Бразилии

В одном из недавних подкастов UOL Esporte легенда бразильского футбола Ривалдо побеседовал с Неймаром. В ходе разговора форварда «Аль-Хилаля» спросили, кто из современных игроков мог бы заменить бразильцев, которые выигрывали чемпионат мира в 1970-м, 1994-м и 2002-м годах.

Неймар сказал, что он бы мог занять место Ривалдо. Это не понравилось легенде и обсуждение из режима офлайн перешло в онлайн.

«Неймар сказал, что на пике своей карьеры мог бы сыграть на моем месте на чемпионате мира 2002 года. Честно говоря, признаю его талант и качества, и даже считаю, что он мог бы быть в той команде, но занять мое место − совсем другая история».

«При всем моем уважении и восхищении им, я могу со 100-процентной уверенностью сказать, что этого бы не произошло. В то время я был настолько сосредоточен, решителен и голоден до завоевания титула чемпиона мира, что никто, независимо от того, насколько хорош он был на пике своей карьеры, не смог бы занять мое место».

«Я говорю это с большой любовью и уважением, но также и с уверенностью человека, который пережил этот момент и знает, как сильно он боролся, чтобы стать чемпионом мира».

Неймар прочитал ответ легенды и решил ему ответить. То, насколько справедливые его слова, решайте сам.

«Мой друг, успокойся. Все бразильцы, игравшие на ЧМ, на 100% отдавали всех себя и были сосредоточены. Некоторые достигли конечной цели, другие, к сожалению, нет, и это часть футбола».

«Я всегда уважал тебя и никогда не буду присваивать себе заслугу того, кем ты являешься для бразильского футбола. Это был просто выбор − включить всех троих. И ты же не хочешь, чтобы я взял Роналдо и Роналдиньо, верно?»