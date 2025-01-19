🧠 Браим Диас против «Лас-Пальмаса»: эпично промахнулся, забил победный и извинился. Так можно 😏

«Реал Мадрид» – настоящий русский клуб: сам придумывает себе проблемы и сам же их решает. А Браим Иванович Диас, похоже, его самый яркий представитель.

На 2-й минуте Диас заработал неприятный пост , который, видимо, прочитали на скамейке мадридского «Реала». Спустя полчаса Браим забил в очень похожей ситуации и сразу же извинился перед болельщиками.

Просит прощения.

Ладно, прощаем. Но что, если бы он снова не попал... 🤔