🧠 Браим Диас против «Лас-Пальмаса»: эпично промахнулся, забил победный и извинился. Так можно 😏
«Реал Мадрид» – настоящий русский клуб: сам придумывает себе проблемы и сам же их решает. А Браим Иванович Диас, похоже, его самый яркий представитель.
На 2-й минуте Диас заработал неприятный пост, который, видимо, прочитали на скамейке мадридского «Реала». Спустя полчаса Браим забил в очень похожей ситуации и сразу же извинился перед болельщиками.
Просит прощения.
Ладно, прощаем. Но что, если бы он снова не попал... 🤔
Но команда выдала свой максимум. Могли больше 5 голов смело забивать.