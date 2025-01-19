«Другие клубы пытаются копировать нас, поэтому мы поднимаем уровень еще выше». Фанаты «Фулхэма» показали, что едят по дороге на выезд

В последнем туре АПЛ «Фулхэм» результативно съездил в гости к «Лестеру» − победа 2:0. Команда Марку Силвы не испытала особых проблем с парнями Ван Нистелроя.

Незадолго до игры один из фанатов «Фулхэма», который посещает все домашние и выездные матчи любимой команды, выложил фото, которое стало вирусным и набрало несколько миллионов просмотров.

«Фанаты «Фулхэма» в поезде на пути в Лестер. Это не футбол», − написал он в твите.

Да, вам не показалось, болельщики «Фулхэма» натурально пробили выезд к сопернику, по пути лакомясь устрицами и шампанским. Это французский брют «Вдова Клико» стоимостью примерно 100 фунтов за бутылку. Не такая уж и большая сумма, но удивляет сам факт.

«Фулхэм» не первый раз удивляет нотками роскоши. Именно у них на стадионе «Крэйвен Коттедж», который построили в 1896 году, самые дорогие билеты в АПЛ − 3 тысячи фунтов за один. Для сравнения, на новеньком стадионе «Тоттенхэма» самое дорогое посещение матча обойдется в 2 025 фунтов. Видимо, видимо в прошлом году цена была 2 024.

Вот что написали в комментариях к фото с устрицами и шампанским болельщики:

💭«Другие клубы пытаются копировать нас, поэтому мы поднимаем уровень еще выше. Вы никогда не будете «Фулхэмом».

💭«Может они были слегка взволнованы перед игрой и потому взяли такой набор?»

💭«Респектабельно».

💭«Это просто «Фулхэм», который добавил шуткам стереотипность. Я бы больше волновался, если бы это были фанаты «Лидса» или «Бирмингема».