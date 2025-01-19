😳 Фанаты «Ливерпуля» переживают за ван Дейка – кажется, его совсем достала жадность руководства

Фанаты «Ливерпуля» подозревают, что Вирджил ван Дейк недоволен трансферной политикой клуба. И вообще, он грустный.

Капитан «скаузеров» выглядел расстроенным в послематчевом комментарии после напряженной игры с «Брентфордом».

«Каждая победа - это большой успех. Особенно, когда другие команды так сильны. Они, очевидно, укрепляются, и вероятно, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными, выигрывать и хорошо работать», - заявил голландец.

В соцсетях все поняли.

💭 «Акцент, который он делает на фразу «Они, очевидно, укрепляются», дает все объяснения».

💭 «Он намекает, что нужны подписания».

💭 «Игрокам явно надоели владельцы».

💭 «Да, ван Дейк не счастлив».

💭 «Даже игроки хотят подписания».

💭 «И это слова нашего капитана!»