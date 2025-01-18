Рэшфорд хочет перейти только в один клуб: Маркуса готовы взять в аренду, все решится в январе

Маркус Рашфорд собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» в этом месяце, так как перестал играть после назначения Рубена Аморима. Форвард привлек интерес нескольких клубов, среди которых и «Барселона».

И на данный момент это один из главных претендентов на трансфер.

По данным Relevo, Рэшфорд ясно дал понять, что его приоритетом является переход в «Барселону», несмотря на конкуренцию со стороны «Боруссии Дортмунд».

Но «Барса» заинтересована только в аренде и не собираются подписывать его на постоянной основе. Этот шаг будет зависеть от того, найдет ли клуб место в соответствии с правилами финансового Fair Play.