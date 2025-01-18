🚨 У «ПСЖ» проблемы с продлением Нуну Мендеша. Игрок хочет семикратное увеличение зарплаты 😳

Во Франции пишут, что у «ПСЖ» проблемы с продлением контракта Нуну Мендеша.

Португалец, якобы, требует зарплату более 10 миллионов евро в год, считая, что именно этот оклад заслуживает игрок основы «ПСЖ». Известно, что парижане отклонили запрос игрока.

Вопрос лишь в деньгах. Если «ПСЖ» снова откажется от условий Мендеша, то он может покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что парижане заблокировали трансфер Мендеша. Футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Добавим, что сейчас годовой оклад Мендеша в «ПСЖ» составляет 1,5 миллиона евро.