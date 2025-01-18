«Просто продайте его уже»: игрок «Барсы» не попал в заявку уже четвертый матч подряд, фаны недовольны

Ханси Флик объявил заявку «Барсы» на матч против «Хетафе», который состоится сегодня.

Кристенсен вернулся в состав, Ансу Фати снова не попал в список на игру. Это уже четвертый раз подряд, когда Ансу не попадает в заявку на матч.

Состав команды выглядит следующим образом:

Фанаты не в восторге от того, что Фати не попадает даже в заявку.

📝 «Все еще без Фати?»

📝 «Опять без Фати? Нам нужно за него помолиться».

📝 «Уже четвертый матч подряд. Если вы хотите, чтобы он ушел, просто продайте его».

«Барселона» занимает третье место с 38 очками, отставая на шесть очков от лидирующего «Атлетико», а «Хетафе» занимает 15-е место с 19 очками.