😮 Трансфер Гарначо в «Челси» или «Наполи» может не состояться по неожиданной причине – фанаты «МЮ» напряглись

С трансфером Алехандро Гарначо не все так просто.

Telegraph пишет, что «Наполи» и «Челси» хотят получить заверения в спокойном темпераменте и дисциплинированности Гарначо, прежде чем решить, следует ли дальше продолжать переговоры.

И здесь фанаты «красных дьяволов» насторожились.

💭 «А какая разница, что им скажут в «МЮ»? Купите игрока и обсудите с ним все».

💭 «Он просто чиловый парень».

💭 «Слишком большое давление на такого молодого парня».

💭 «Ну Энцо же они подписали».

💭 «Кажется, у нас проблемы».

💭 «Ох, плохо».