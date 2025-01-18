😮 Трансфер Гарначо в «Челси» или «Наполи» может не состояться по неожиданной причине – фанаты «МЮ» напряглись
С трансфером Алехандро Гарначо не все так просто.
Telegraph пишет, что «Наполи» и «Челси» хотят получить заверения в спокойном темпераменте и дисциплинированности Гарначо, прежде чем решить, следует ли дальше продолжать переговоры.
И здесь фанаты «красных дьяволов» насторожились.
💭 «А какая разница, что им скажут в «МЮ»? Купите игрока и обсудите с ним все».
💭 «Он просто чиловый парень».
💭 «Слишком большое давление на такого молодого парня».
💭 «Ну Энцо же они подписали».
💭 «Кажется, у нас проблемы».
💭 «Ох, плохо».