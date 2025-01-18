💖 Витор Роке обожает своего чихуахуа: ведет его страницу в соцсетях, одевает в форму «Бетиса», брал на презентацию
Витор Роке, права которого принадлежат «Барселоне», обожает свою собаку породы чихуахуа.
Он даже брал собаку на свою презентацию в «Бетисе».
Жена Роке Даяна Линс в недавнем интервью шутила, что Витор собаку любит больше.
Роке создал аккаунт для любимца в соцсетях и делится там фотографиями. Также Витор любит одевать чихуахуа в атрибутику «Бетиса».
У пса более восьми тысяч подписчиков.