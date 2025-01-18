Стало известно, когда «Барса» может вернуться на «Камп Ноу»: это идеальный матч для возвращения!

«Барселона» проинформировала владельцев абонементов о своих планах вернуться на «Камп Ноу» в 2025 году.

Клуб подтвердил, что сезонные абонементы будут продлены до 23 апреля, до матча против «Мальорки».

По последним новостям, «Барселона» готовится вернуться на «Камп Ноу» к матчу против «Реала» 11 мая.

На втором ярусе «Камп Ноу» пришлось провести больше работ, чем ожидалось, а на правильную укладку поля необходимо до трех месяцев, причем этот процесс начнут только в феврале.