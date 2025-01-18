Рафинья обошел легенду «Барселоны» по важному показателю – до Неймара чуть-чуть не хватило

Третий сезон в «Барселоне» для Рафиньи проходит шикарно. На счету бразильского вингера уже 20 голов, такого результата он достиг впервые в карьере. Еще и обошел нескольких легендарных игроков клуба.

У Рафиньи 20 голов за 28 игр в этом сезоне.

Тьерри Анри за 28 матчей в своем третьем сезоне забил лишь 3 раза, а если брать во внимание весь сезон 09/10, то у него лишь четыре гола.

Но Неймара обойти не удалось. Бразилец успел за 28 игр отличиться 22 раза в сезоне 15/16.