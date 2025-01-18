🫴 «Сантос» манит Неймара обратно – позвали его отца на переговоры и довели до слез 😭

Бразильский портал Ge Globo делится информацией о переговорах «Сантоса» и «Аль-Хилаля» о шестимесячной аренде Неймара.

Уточняется, что «Сантос» провел презентацию для отца футболиста. Это было видео, созданное искусственным интеллектом, в котором закадровый голос Пеле объяснял, почему Неймар должен вернуться в клуб.

Увиденное вызвало сильные эмоции у отца футболиста. Но более подробной информации нет.

Тем не менее, многие издания подтверждают, что клубы ведут переговоры. Более того, уточняется, что они продвигаются успешно – игрок может вернуться в Бразилию до лета для «восстановления формы».