Наставник «Арсенала» Микель Артета прямо заявил, что его команда должна быть готова к скорому пополнению состава. Так испанец отреагировал на вопрос о переговорах с Мартином Субименди.

«У нас есть несколько игроков, у которых скоро истекают контракты, поэтому мы должны быть готовы.

Нападающий? На данный момент новостей нет. Мы активно работаем над поиском лучших решений», – заявил Артета.

Фанаты считают, что Микель «готовит» команду к подписанию Мартина Субименди.

💭 «Этот парень будет лучшим центральным полузащитником в лиге при Артете».

💭 «Не могу поверить, что он это сказал».

💭 «Микель Артета намекнул на интерес Арсенала к Субименди в связи с реструктуризацией полузащиты клуба на следующий сезон».

💭 «Похоже, что «Арсенал» готовится к серьезным перестановкам в следующем сезоне».

Летом истекают контракты у Томаса Парти и Жоржиньо.