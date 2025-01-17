⚡ Безумный инсайд переполошил английских фанатов: звезда «Ливерпуля» близка к переходу в «МЮ» 😱

Fichajes любит громкие новости, подкрепленные недоказуемыми слухами. Но в этот раз они превзошли сами себя.

Издание утверждает, что «Манчестер Юнайтед» – лидер гонки за подписание Дарвина Нуньеса.

Утверждение настолько уверенное, что в комментариях появились вопросы.

💭 «Зачем им второй Антони?»

💭 «Вот это тройка! Зиркзе – Хейлунд – Нуньес».

💭 «Хоть и бывают трансферы между конкурирующими клубами, но крайне маловероятно, что игрок перейдет из «Ливерпуля» в «Юнайтед».

💭 «Какого черта? Я даже не понимаю, повышение ли это или понижение».

💭 «Это будет самый забавный трансфер в истории».

А действительно, кому от этого трансфера хуже – «Юнайтед» или Нуньесу?