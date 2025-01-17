Стала известна новая зарплата Холанда. Форвард «Сити» вошел в топ-7 по миру, но Марез получает больше

Сегодня форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписал уникальный контракт. Он связал себя с клубом аж до 2034 года. Это рекордный договор в футболе и очевидно, что таким образом «горожане» обезопасили себя на долгие сезоны.

Кроме этого новый контракт сделал Эрлинга Холанда не только самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, но и всей Европы. Но вот с миром есть нюансы.

Как мы помним, некоторое время назад в Саудовской Аравии был бум на подписание звезд европейского футбола. Им давали солидные подписные бонусы и зарплаты. Даже новый договор не позволил Холанду войти в тройку высокооплачиваемых футболистов мира. По данным talkSPORT, его зарплата составила 500 тысяч фунтов в неделю.

Выше норвежца оказались Рияд Марез («Аль Ахли») − 580 тысяч фунтов в неделю, Садьо Мане («Аль-Наср») − 650 тысяч, Лионель Месси («Интер Майами») − 865 тысяч, Карим Бензема («Аль-Иттихад») − 1,6 млн, Неймар («Аль-Хилаль») − 2,65 млн, Криштиану Роналду («Аль-Наср») − 3,2 млн.