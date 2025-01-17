🚷 Фанатов «Арсенала» попросили выгнать из клуба одного игрока – удивительно, но это не Хавертц

Портал B/R Football по горячим следам матча Кубка Англии «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» решил узнать у фанатов «канониров», кого бы они больше не хотели видеть в клубе.

На выбор предложили трех кандидатов: Габриэл Мартинелли, Кай Хавертц и Томас Парти. И вот итог.

Мартинелли, по мнению фанатов, недостаточно хорош для столь важной позиции, Парти слишком часто травмируется, а Хавертцу повезло что есть два варианта хуже. А на самом деле претензии лишь к позиции Кая.

На зачем нам мнение этих странных людей, когда можно спросить у настоящих профи👇