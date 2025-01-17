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😈 Попросили нейронку испортить легендарные футбольные фото – вот что вышло

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Пришла пора помучить искусственный интеллект великолепными идеями. А почему бы не исправить знаменитые футбольные фото?

Например: Роналду стал Месси и хвастается этим перед фанатами «Барсы».

А «рука Бога» – проделки Месси, которого судья не заметил. Равно как и нарушение правил.

Неймар – новый Роналдиньо. Так ведь?

Помните 2008-й? А кто бы порешал голландские вопросики, если бы Аршавина заменили? Жаль, что Василия не было в заявке...

Заметите грустного французского Каннаваро?

Отличите от оригинала?

Как бы изменился мир, если бы Боатенг опозорил Месси?

А Ямаль покупал бы Лео?

Но все это ерунда, если бы профессиональный футболист Леоксандр Слуцковой переодически не проходился бы по недостойным тренерского почета «специалистам». Вроде Алексида Мостовуцкого.

Пятница.

logoЛионель Месси
Клубы
logoРоналдиньо
logoНеймар
logoКриштиану Роналду
logoФабио Каннаваро
logoАндрей Аршавин
logoВасилий Березуцкий
logoДжером Боатенг
logoЛамин Ямаль
logoАлександр Мостовой
logoЛеонид Слуцкий