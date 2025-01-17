😈 Попросили нейронку испортить легендарные футбольные фото – вот что вышло
Пришла пора помучить искусственный интеллект великолепными идеями. А почему бы не исправить знаменитые футбольные фото?
Например: Роналду стал Месси и хвастается этим перед фанатами «Барсы».
А «рука Бога» – проделки Месси, которого судья не заметил. Равно как и нарушение правил.
Неймар – новый Роналдиньо. Так ведь?
Помните 2008-й? А кто бы порешал голландские вопросики, если бы Аршавина заменили? Жаль, что Василия не было в заявке...
Заметите грустного французского Каннаваро?
Отличите от оригинала?
Как бы изменился мир, если бы Боатенг опозорил Месси?
А Ямаль покупал бы Лео?
Но все это ерунда, если бы профессиональный футболист Леоксандр Слуцковой переодически не проходился бы по недостойным тренерского почета «специалистам». Вроде Алексида Мостовуцкого.
Пятница.