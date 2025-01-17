📹 Диалло покорил фанатов «МЮ». Вот что он сделал, когда после хет-трика его позвали давать интервью

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло покоряет болельщиков клуба не только во время, но и после матча. Когда прозвучал финальный свисток, футболист сразу же пошел к фанатской трибуне, чтобы поаплодировать за поддержку.

Мало того, он отказался покидать поле, когда к нему подошел сотрудник «Юнайтед» и попросил пройти к прессе, чтобы выполнить медийные обязательства. Игрок ответил, что сначала обойдет все поле, чтобы поблагодарить каждого болельщика на «Олд Траффорд».

Перед этим со стороны Диалло был еще один приятный жест. Когда камера выхватила Амада, он что-то произнес, поцеловал мяч и указал на эмблему «МЮ».

И оба жеста не остались без внимания фанатов «Юнайтед» как присутствовавших на матче, так и наблюдавших за ним дома: они тут же побежали в социальные сети, чтобы похвалить 22-летнего футболиста:

💭«После этого поступка он уже стал одним из моих любимых футболистов».

💭«Увидел это и просто заулыбался. Он делает все для фанатов. Очень люблю его».

💭«Я до сих пор не могу поверить, что Тег Хаг сажал на скамейку запасных это смертоносное оружие, играя с Антони, Рэшфордом и Гарначо на правом фланге. О боже».

Хет-трик в ворота «Саутгемптона» позволил Амаду Диалло сравняться по голам с Бруну Фернандешом. Теперь у обоих по девять мячей в сезоне.