🎥 Фати комично симулировал жесткое столкновение с Араухо. Вот как на его поведение отреагировал Ямаль

Во время последней тренировки «Барселоны» игроки устроили классическую игру в одно касание. Как обычно, несколько человек зашли в центр круга, другие же должны были не отдать им мяч.

Рональд Араухо как раз оказался среди тех, кто отбирал. В какой-то момент мяч оказался у Ансу Фати, защитник пошел в отбор, но ногу форварда не задел. Испанец же решил симулировать: покатился, будто бы Араухо попал по голеностопу и делал вид, как ему больно.

Первым на это комическое представление отреагировал Ламин Ямаль, который развел руки в стороны и начал что-то высказывать одноклубнику. Потом подошел и Араухо: ему Фати пытался доказывать, что он сфолил.

Один из тренеров «Барселоны» и Ямаль попытались поднять Ансу, но он справился сам. Несмотря на то, что его читерство раскрыли, он продолжил ломать комедию и хромал.

Серьезных претензий у игроков друг к другу не было и эпизод закончился взаимными улыбками и смехом.