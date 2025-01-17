🤯 Шок-инсайд от L'Equipe: Гарначо может перейти не в «Наполи», а в топ-клуб АПЛ 🔥

Вероятно, уже каждый любитель АПЛ знает, что Алехандро Гарначо наверняка покинет «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, это случится уже в январе, но остается вопрос: Куда?

Ранее сообщалось об активных переговорах «МЮ» и «Наполи», касательно перехода аргентинца. Теперь же на горизонте появился еще один претендент – «Челси».

Шокирующий инсайд сообщила газета L'Equipe, уточняя, что синие готовят первое предложение за футболиста.

«Челси» хочет укрепить атаку не только вингером «МЮ», но и форвардом «Боруссии» Каримом Адейеми.

Интерес к Гарначо появился после окончательного решения по будущему Кристофера Нкунку, который покинет «Стэмфорд Бридж».

Напомним, на счету Гарначо восемь голов за 20 матчей текущего сезона.