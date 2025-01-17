1 мин.

🤯 Шок-инсайд от L'Equipe: Гарначо может перейти не в «Наполи», а в топ-клуб АПЛ 🔥

27

Вероятно, уже каждый любитель АПЛ знает, что Алехандро Гарначо наверняка покинет «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, это случится уже в январе, но остается вопрос: Куда?

Ранее сообщалось об активных переговорах «МЮ» и «Наполи», касательно перехода аргентинца. Теперь же на горизонте появился еще один претендент – «Челси».

Шокирующий инсайд сообщила газета L'Equipe, уточняя, что синие готовят первое предложение за футболиста.

«Челси» хочет укрепить атаку не только вингером «МЮ», но и форвардом «Боруссии» Каримом Адейеми.

Интерес к Гарначо появился после окончательного решения по будущему Кристофера Нкунку, который покинет «Стэмфорд Бридж».

Напомним, на счету Гарначо восемь голов за 20 матчей текущего сезона.

logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
Клубы
logoАлехандро Гарначо
возможные трансферы