Летом 2023 года форвард Николас Джексон стал частью большой закупки «Челси». Тогда клуб Боули приобрел сенегальца у «Вильярреала» за 37 млн евро.

Как известно, по правилам ФИФА за каждую такую сделку процент от нее обычно перечисляется первому клубу, который воспитал игрока. Джексон начинал в родном Сенегале в команде «Каса Спортс» и ей полагался солидарный взнос в 185 тысяч евро. Однако эти деньги клуб не получил.

Все дело в том, что в футбольной федерации Сенегала ошиблись и забыли внести «Каса Спортс» в спортивный паспорт форварда. Получилось, что по документам он там никогда и не играл.

Сенегальцы попытались оспорить решение, но ФИФА постановила, что в такой ситуации солидарный взнос для «Каса Спортс» не может быть выплачен.

В 16 лет он переехал сенегальский город Зигиншор, где его взяли в клуб «Тилен». Именно там он привлек внимание будущего агента игрока и ему нашли первый профессиональный клуб − «Каса Спортс».

«Мой наставник, теперь мой агент, нашел меня и привел в высший дивизион Сенегала. Он привел меня в «Каса Спортс». Было немного трудно, но там был тренер [Бадара Сарр], который верил в меня. Я играл на позиции ложного форварда или десятого номера. Когда ты моложе, ты хочешь постоянно быть с мячом».

Было бы красиво, если бы Николас Джексон пожертвовал эту сумму самостоятельно. Ведь благодаря этому клубу форвард смог осуществить мечту − играть в Европе.