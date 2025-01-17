«В чем разница между пенисом и другой частью тела?». Дрессировщик орла «Лацио» задается вопросами после увольнения

Печально известный дрессировщик орла-маскота «Лацио» потерял работу, но не дар речи. Хуан Бернабе продолжает активно общаться с прессой после увольнения из клуба.

Напомним, что 56-летнего испанца уволили за то, что он поделился в социальных сетях результатами операции на половом члене.

«В чем разница между пенисом и другой частью тела? Если бы меня порезали, все было бы иначе. Пять полицейских из специального следственного отдела приехали проверить. У меня есть медицинская справка. Если я встану, у меня из пениса пойдет кровь», — возмущается Бернабе.

«Секс? С этим табу родились такие люди, как Тед Банди, сексуальные психопаты и педофилы! Лотито? Я уважаю его и снова прошу о величайшем прощении за причиненный мной ущерб».

Бернабе сотрудничал с римским клубом с 2011 года – перед каждым домашним матчем он выпускал орла, который пролетал над стадионом. В 2021 году «Лацио» отстранил мужчину на 4 игры за фашистское приветствие на стадионе, но именно история с членом положила конец отношениям испанца с римским клубом.