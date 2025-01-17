«Мы добавили новую секцию специально для Коула». Грилиш и Магуайер оценили шансы Палмера стать тренером
Джек Грилиш красноречиво отреагировал на перспективу Коула Палмера стать тренером.
Джек принял участие в съемках видеоролика для сборной Англии вместе со звездой «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайром.
Парни должны были оценить шансы своих товарищей сборной стать тренерами после завершения игровой карьеры.
Магуайра и Трента посчитали наиболее вероятными кандидатами, а Фил Фоден был назван наименее вероятным...до тех пор, пока не всплыло имя Палмера.
Грилиш только посмеялся, а Магуайер поместил фото Коула под доску.
«Видите, мы добавили новую секцию специально для Коула».
«Коул отличный парень, но шансов нет».
«Он просто заставляет меня смеяться, но шансов стать тренером у него никаких».