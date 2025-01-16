🎥 Супергол из английского минора. Форвард «Йовила» финтами разобрался с двумя соперниками и забил дальним ударом от штанги 🤯

Минорные английские лиги радуют не только своей аутентичной футбольной атмосферой, но и отличными моментами.

В последнем туре английского пятого дивизиона в матче между «Эббсфлит Юнайтед» и «Йовилом» форвард гостей Шон Макгурк за несколько секунд организовал шедевральный гол. Уроженец «Ливерпуля» и воспитанник «Лидса» подхватил мяч практически в центре поля, изящно переиграл двоих (одному даже пробросил между ног) и мощным ударом зарядил от штанги в ворота.

Шон Макгурк до 14 лет воспитывался в академии «Ливерпуля», но затем перебрался в «Уиган». Заканчивал он уже в «Лидсе», который позже отпустил его в «Суиндон». В декабре 2024-го «Йовилу» срочно потребовалось усиление и форвард сменил четвертый дивизион на пятый. Видимо как раз для таких шедевров его и брали.