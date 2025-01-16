«Опыт и мастерство». Почеттино включил внутреннего Месси, пробив по воротам на тренировке сборной США
Бывший тренер «Челси», «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ранее был защитником и сдерживал угрозы, исходящие от коварных соперников.
В тренировочном лагере сборной США, которую он сейчас возглавляет, Почеттино доказал, что не утратил хватки. 52-летний специалист показал тем, кто был в его распоряжении, как нужно бить по воротам, закрутив мяч вокруг манекена внешней стороной своей правой бутсы.
Болельщики в социальных сетях оценили мастерство Почеттино:
«Я видел достаточно — мы выиграем чемпионат мира 2026».
«Голкиперу должно быть стыдно».
«Крутой удар!».
«Лучше любого игрока в команде».
«Опыт и мастерство — мощная комбинация, нельзя это отрицать».