И снова развод: грустные новости сообщила дочь легенды «Челси»💔

Дочь легенды «Челси» Фрэнка Лебефа Джейд объявила о своем разрыве с мужем Стефаном Родригесом.

Под черно-белым свадебным снимком модель отметила, что в основе решения пары расстаться лежат «любовь, понимание... и взаимное уважение». После девяти лет брака Джейд подчеркнула, что приоритетом является «сохранение гармоничных семейных отношений».

У Джейд и звезды реалити-шоу Стефана есть сын Илон, который родился в августе 2022 года.

Уверены, что такая красотка не долго будет одна!