🔥 Три кандидата на усиление атаки «Арсенала» – болельщики не верят, что это возможно

The Sun пишет, что «Арсенал» всерьез намерен подписать нападающего. Издание даже назвало имена трех кандидатов.

«Канониры» интересуются Виктором Дьокерешем («Спортинг»), Душаном Влаховичем («Ювентус») и Беньямином Шешко («Лейпциг»).

Фанаты «Арсенала» скептически отреагировали на новость.

💭 «Нам нужно два нападающих, если честно».

💭 «Мы все знаем, что у нас нет таких денег».

💭 «Нападающий нужен прямо сейчас».

💭 «Дьокереш в «Арсенале?» Это невозможно».

💭 «Единственный реальный шанс – это Влахович».

Стоит ли ждать трансфер?