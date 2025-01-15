🔥 Три кандидата на усиление атаки «Арсенала» – болельщики не верят, что это возможно
The Sun пишет, что «Арсенал» всерьез намерен подписать нападающего. Издание даже назвало имена трех кандидатов.
«Канониры» интересуются Виктором Дьокерешем («Спортинг»), Душаном Влаховичем («Ювентус») и Беньямином Шешко («Лейпциг»).
Фанаты «Арсенала» скептически отреагировали на новость.
💭 «Нам нужно два нападающих, если честно».
💭 «Мы все знаем, что у нас нет таких денег».
💭 «Нападающий нужен прямо сейчас».
💭 «Дьокереш в «Арсенале?» Это невозможно».
💭 «Единственный реальный шанс – это Влахович».
Стоит ли ждать трансфер?