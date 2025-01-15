Неназванный клуб Ла Лиги ищет новых игроков через футбольный аналог HeadHunter. Вот какие у него требования

Испанское издание Relevo заметило довольно необычное объявление о поиске соискателей работы. Что их удивило? То, что работодателем выступает клуб Ла Лиги.

На портале FutbolJobs, который выступает своего рода спортивным аналогом HeadHunter, появилась вакансия центрального и правого защитника. На этой платформе в прошлом арабские клубы уже искали обслуживающий персонал, футболистов не самого высокого уровня, но впервые это делает команда из элиты.

На дворе уже 15 января, до закрытия трансферного окна остается не так много времени. Отправить резюме может не каждый, так как сайт защищается от троллей. Более того, клуб, который ищет игроков, выдвинул ряд условий.

«Испанский клуб высшего дивизиона ищет центрального защитника и правого защитника. Они хотят взять игроков со следующими характеристиками:

Позиции: центральный защитник и правый защитник.

Опыт: опыт работы в высшем или втором дивизионе европейских лиг.

Текущий статус: играли в текущем сезоне-2024/2025.

Требования: технические и физические данные, соответствующие уровню конкуренции в высшем дивизионе, профессиональная самоотдача и высокая работоспособность.

Важное замечание : игроки, которые не соответствуют заявленным требованиям, должны воздержаться от подачи заявки.

Подача заявки :

Заинтересованные кандидаты должны предоставить: свежее видео с яркими моментами (не более 3-5 минут), обновленную ссылку на профиль в Transfermarkt.

Крайний срок подачи заявки : 3 февраля 2025 года.

Платформа FutbolJobs не предоставляет конкретной информации о том, о каком именно клубе идет речь. Но это точно не реклама или шутка. Портал гарантирует, что все публикуемое проходит фильтры достоверности.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе истекает 3 февраля 2025 года − в этот день закрывается трансферное окно в Ла Лиге. При этом в объявлении ни разу не говорится о том, что претенденты должны быть свободными агентами.

Нам было бы интересно узнать, какую зарплату предлагают соискателям. К сожалению, такую информацию не опубликовали, ограничившись лишь словами «конкурентоспособная».

Как вы думаете, что за клуб Ла Лиги настолько отчаялся, что решил найти футболистов таким способом? Пишите в комментариях.