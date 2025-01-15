Рафинья назвал команду, которая может сыграть с «Барселоной» в финале ЛЧ. Вы удивитесь, кого он назвал

28-летний вингер «Барселоны» Рафинья Диас стал одним из самых ярких игроков команды в первом сезоне Ханси Флика. Бразилец уже сыграл в 27 матчах, забил 19 голов и отдал 11 голевых передач.

Своей убедительной игрой Рафинья подчеркивает не только личные амбиции на трофеи, но и клубные. Последний раз «Барса» побеждала в Лиге чемпионов аж десять лет назад, когда в финале обыграла «Ювентус».

В настоящее время клуб идет на втором месте лиговой фазы, что позволяет напрямую выйти в 1/8 финала. В шести турах команда победила пять раз и один раз проиграла.

Аппетит пришел во время еды и Рафинья Диас не скрывает, что «Барселона» будет играть только на победу. Он верит, что его клуб пройдет до финала, который состоится в мае на «Альянц Арене».

На днях бразилец стал гостем блогера Адри Контераса и во время их разговора он назвал команду, с которой «Барса» может встретиться в финале Лиги чемпионов. Если каталонцы туда дойдет, конечно.

«Мой прогноз на финал Лиги чемпионов? Барселона против Манчестер Сити», − сказал Рафинья.

Довольно необычный выбор, ведь в этом сезоне команда Пепа Гвардиолы испытывает большие проблемы. «Ман Сити» долго не мог победить в АПЛ, вывалившись из зоны ЛЧ. В самом еврокубке команда идет на 22-м месте без шансов избежать стыков.