Рафинья устроил костюмированную вечеринку в честь своего дня рождения: оцениваем креатив🥳

После победы над «Реалом» в Суперкубке Испании Рафинья, признанный лучшим игроком матча, поделился в социальных сетях кадрами с празднования своего 28-летия. Игрока пришли поздравить товарищи по команде.

Для этого особенного дня Рафинья выбрал тематическую вечеринку. И он, и его жена с дочерью нарядились в костюмы, вдохновленные Бетменом. Также на празднике можно было увидеть Рональда Араухо в образе полицейского, Ансу Фати с друзьями, одетыми в стиле Jackson 5.

Рафинья проводит невероятный сезон в «Барселоне». На его счету уже 19 голов и 11 ассистов в 27 матчах, а также еще три мяча в четырех отборочных матчах на чемпионат мира 2026 года в составе сборной Бразилии.