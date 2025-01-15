Время Алиши Леманн ушло: найдена новая самая горячая футболистка🔥
Обнаружен самый горячий трансфер зимы — Киана Дюфур присоединилась к женской футбольной команде Южного Миссисипи.
В свои 19 лет эта бразильская футболистка покорила сердца поклонников, вызвав бурю обсуждений в социальных сетях своей безупречной внешностью и спортивным мастерством.
Поклонники восхищаются ее красотой, отмечая, что время Алиши Леманн прошло и статус «самой горячей футболистки» теперь явно у другой девушки.
Джесси Лингард, Винисиус и Райан Бабел поддерживают это мнение и уже подписались на красотку Киану.
А так все по бразильской классике: тюнингованные бампера спереди и сЗади, смазливое личико.
Пойдет для набора подписчиков и выдачи в «реках».