Время Алиши Леманн ушло: найдена новая самая горячая футболистка🔥

Обнаружен самый горячий трансфер зимы — Киана Дюфур присоединилась к женской футбольной команде Южного Миссисипи.

В свои 19 лет эта бразильская футболистка покорила сердца поклонников, вызвав бурю обсуждений в социальных сетях своей безупречной внешностью и спортивным мастерством.

Поклонники восхищаются ее красотой, отмечая, что время Алиши Леманн прошло и статус «самой горячей футболистки» теперь явно у другой девушки.

Джесси Лингард, Винисиус и Райан Бабел поддерживают это мнение и уже подписались на красотку Киану.