«ПСЖ» и Jordan представили новую совместную коллекцию «Wings»: получилось очень стильно

«ПСЖ» и Jordan выпустили новую, уже четвертую совместную коллекцию, которая получила название «Wings» (крылья).

Коллекция сочетает в себе элегантность и технические инновации. Среди вещей представлены бомбер, олимпийка, футболки с длинным и коротким рукавом.

С 2018 года «ПСЖ» и Jordan выходят за рамки спорта и моды. Сегодня они стремятся к совершенству с помощью «Wings». Эта исключительная коллекция воплощает в себе креативность и непревзойденное мастерство.