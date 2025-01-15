Пеп Гвардиола в бешенстве из-за действий Штефана Ортеги в матче с «Брентфордом»
Пеп Гвардиола вспылил в адрес вратаря Штефана Ортеги после того, как «Манчестер Сити» потерпел неудачу в концовке матча с «Брентфордом» (2:2).
Дубль Фила Фодена за «Сити» свели на нет голы Виссы и Нергора, а «Брентфорд» заработал ничью 2:2 в Премьер-лиге.
После финального свистка Гвардиола был очень зол на вратаря Ортегу, который мог бы лучше отразить удар Нергора головой.
Шансы «Сити» защитить свой титул Премьер-лиги, похоже, растаяли, что уже признал сам Гвардиола.