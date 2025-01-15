Клубы двух высших дивизионов Норвегии проголосовали за отмену VAR

Большинство норвежских футбольных клубов решили отказаться от VAR — после ежегодного заседания представителей клубов двух высших лиг, путем голосования было решено отказаться от использования системы видеоповторов.

Внедрение технологии VAR в норвежском футболе вызвало серьезные споры среди клубов и болельщиков. За последний год усилилась критика относительно эффективности и влияния VAR в высшем дивизионе норвежского футбола.

Болельщики разных клубов объединялись, чтобы выразить свое недовольство. Те, кто когда-то придерживались нейтральной позиции или поддерживали технологию, теперь выступают за ее отмену. Именно поэтому клубы приняли решение о голосовании, где большинство выступило против VAR.

В социальных сетях активно принялись обсуждать результаты голосования:

💬«Держу пари, они будут плакать и жаловаться из-за неправильных решений».

💬«Наоборот, они готовы смириться с ошибками, если это означает, что VAR останется в стороне и не будет вмешиваться в игровой процесс».

💬«Избавиться от VAR более чем глупо».

💬«Очень высокомерно называть норвежцев тупыми. Они не идиоты, которые не понимают плюсы/минусы VAR. Они знают, что система увеличивает процент правильных судейских решений, но просто не считают, что в целом оно того стоит».

💬«У меня в голове не укладывается, что людям так трудно уважать норвежскую позицию против VAR. Если вам система нравится, то это совершенно нормально, но есть много людей, которые считают, что она лишает игру эмоций. Здесь нет правильного или неправильного мнения».