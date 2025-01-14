⚡ Тен Хаг нашел новый клуб? И забирает Рэшфорда!? 🤩

Эрик тен Хаг скоро может получить новое назначение.

По данным Sky Germany, голландец рассматривается, как будущий наставник «Боруссии Дортмунд».

Нури Шахин, тем не менее, сохраняет доверие совета директоров. Но и у тен Хага есть козырь – хорошие отношения с советником «Дортмунда» Маттиасом Заммером.

Многое решится в ближайшие недели – «Боруссия» даст шанс Шахину реабилитироваться после сокрушительного поражения от «Байера».

Еще одним сигналом, подтверждающим слухи, является интерес немцев к Маркусу Рэшфорду, которого хотят подписать «под тен Хага».