⚡ Тен Хаг нашел новый клуб? И забирает Рэшфорда!? 🤩
Эрик тен Хаг скоро может получить новое назначение.
По данным Sky Germany, голландец рассматривается, как будущий наставник «Боруссии Дортмунд».
Нури Шахин, тем не менее, сохраняет доверие совета директоров. Но и у тен Хага есть козырь – хорошие отношения с советником «Дортмунда» Маттиасом Заммером.
Многое решится в ближайшие недели – «Боруссия» даст шанс Шахину реабилитироваться после сокрушительного поражения от «Байера».
Еще одним сигналом, подтверждающим слухи, является интерес немцев к Маркусу Рэшфорду, которого хотят подписать «под тен Хага».