🚨 Коло-Муани в шаге от перехода в «Ювентус». Итальянские фанаты очень недовольны 😤

«Ювентус» и «ПСЖ» близки к договоренности о переходе Рандаля Коло-Муани в Турин на правах аренды. Без права выкупа.

Предполагается, что француз останется в Серии А до июня.

Коло-Муани примет решение о перезоде в ближайшие часы, но известно, что у него есть несколько предложений от клубов английской Премьер-лиги.

«Юве» хочет заключить сделку в кратчайшие сроки.

В Италии недовольны.

💭 «О том, что Коло-Муани гораздо сильнее Влаховича не может быть и речи. Но просто аренда? А что делать через пять месяцев?»

💭 «Если это так, то значит, что мы уже продали Влаховича».

💭 «Это бред. Аренда для чего? Заиграет и уйдет, а если не заиграет, то все равно уйдет?»

💭 «Ну и чушь».