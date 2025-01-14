«Ливерпуль» хочет прописать в контракте Субименди особый пункт – для «Арсенала» 😳

Руководство «Ливерпуля» хочет включить любопытный пункт в контракт с Мартином Субименди.

«Скаузеры» уверены в подписании хавбека «Сосьедада», поэтому могут позволить себе немного «безумия». В данном случае – особый пункт для «канониров».

Речь идет о пометке, которая позволит футболисту уйти в «Арсенал» только за компенсацию в 83 млн фунтов стерлингов.

А дело в злопамятности! В 2013-м «Арсенал» хотел подписать Луиса Суареса за 40 млн + 1 фунт. Но и «канониров» можно понять, ведь в контракте «Ливерпуля» с уругвайцем было сказано, что клуб обязан сообщить игроку о трансферном запросе, если он превысит 40 млн.

Разгневанный владелец команды Джон Генри отреагировал на предложение конкурентов: «Как вы думаете, что они там курят на «Эмирейтс»?