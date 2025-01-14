Гвардиола расстался с женой 😢: были вместе 30 лет, у нее свой магазин одежды в Барселоне
Пеп Гвардиола расстался с супругой. Главный тренер «Манчестер Сити» и его супруга Кристина Серра решили завершить отношения.
Решение об этом было принято в декабре 2024 года. Пара попросила ближайшее окружение не раскрывать прессе подробности. Отмечается, что отношения пары остались стабильными и дружескими.
Серра родом из богатой семьи, которая управляет модным бизнесом. У них есть собственный магазин в Барселоне под названием «Serra Claret». Кристина отвечает за повседневную работу магазина и вынуждена проводить большую часть времени в Барселоне.
Еще Серра долгое время работала журналисткой.
Она познакомилась с Пепом Гвардиолой, когда ему было 18 лет.