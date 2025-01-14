Андре Шюррле поднялся на гору в Чехии в 10-градусный мороз – голый по пояс и в шортах!

Чемпион мира в составе сборной Германии и экс-игрок «Спартака» Андре Шюррле поднялся с друзьями на гору Снежка в Чехии через 10-градусный мороз и ветер скоростью 60 км/ч.

Голый по пояс и в шортах!

Он покоряет гору Снежка в таком виде уже не в первый раз. В 2023 году Шюррле поднимался по заснеженной дороге, покрытой льдом, а температура тогда достигала -19 градусов.

«Самое сложное дело в плане психологии и физики, которое я выполнил. Последние минуты я ничего не чувствовал, и мне пришлось найти что-то глубоко внутри себя, чтобы продолжать! Никогда это не забуду. Минус 19, ветер дует в лицо со скоростью 100 километров в час, сильный снег с дождем. Я понял, что мое тело и я сильнее, чем я думал», – говорил экс-футболист.

После «Спартака» в сезоне 19/20 Шюррле больше так нигде и не играл, завершив карьеру. Андре также успел поиграть за «Майнц», «Байер», «Челси», «Вольфсбург», «Боруссию» Д и «Фулхэм».