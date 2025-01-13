А вы знали, что у Бруну Фернандеша есть брат? Он действующий футболист английского клуба, но у него есть основная работа

У капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша есть старший брат Рикарду и он тоже футболист. В отличие от младшего, он играет в низших лигах, а именно в Южной футбольной лиге за «Роффи».

Рикарду на пять лет старше и внешне очень похож на Бруну. Его позиция на поле − центральный полузащитник. Его клуб довольно успешен и после 23 туров идет на втором месте. Причем как и Бруну, Рикарду капитан своей команд и в прошлом году помог ей добиться повышения в классе.

Игра в футбол не приносит достаточно денег, ведь низшие дивизионы − это любительский уровень. Рикарду Фернандеш также работает в Национальной службе здравоохранения (NHS)

«У нас разные жизни. Бруну − профессиональный футболист, а я работаю в NHS», − рассказал Рикарду в интервью FourFourTwo в прошлом году. − Когда я был молод, мои друзья и близкие родственники, вероятно, думали, что я тот брат, который добьется успеха, но я не добился, а он да».

В комментариях к этой новости фанаты удивились этой информации:

💭«Он тоже капитан, это у них семейное».

💭«Он также работает на сложной работе в NHS, когда, скорее всего, ему это не нужно, но он так решил».

💭«Трудолюбие передается по наследству».

💭«Один из братьев Бруну работает в моей местной больнице».