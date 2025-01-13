🎥 Возобновились работы на лучшем в мире недостроенном стадионе. Вот как он должен выглядеть

Долгие годы «Валенсия» входила в число испанских топ-клубов. На счету команды шесть титулов Ла Лиги, восемь побед в Кубке Испании и два выхода в финал Лиги чемпионов.

В составе команды выступали такие звезды, как Давид Сильва, Сантьяго Канисарес, Давид Альбельда, Пабло Аймар, Карлос Марчена, Давид Вилья, Хуан Мата и многие другие. Но в последние годы клуб переживает не лучшие времена, а в этом сезоне после половины чемпионата «Валенсия» идет в зоне вылета.

Несмотря на все проблемы, в клубе собираются возобновить проект, который заморозили аж шестнадцать лет назад. Речь про постройку нового стадиона «Ноу Месталья», который расположен всего в 4 км от легендарной «Местальи».

В середине нулевых этот проект называли «величайшим футбольным стадионом в мире». Его рассматривали как возможное место проведения финала ЛЧ 2010 года, который в итоге прошел на «Сантьяго Бернабеу».

К 2008 году «Валенсия» накопила долги в размере 400 млн евро, проект приостановили. В субботу же через официальные соцсети клуб объявил о планах возобновить работы. По последним данным, руководство планирует взять кредит в 320 млн евро у Goldman Sachs, чтобы покрыть необходимые расходы, а выплачивать начнет его в 2027 году в течение 20 или 25 лет.

Вместимость стадиона составит 70 044 места, что на 20 000 больше, чем на нынешней арене. Президент «Валенсии» Лей Хун Чан назвал стадион «памятником» и «маяком надежды» для города.

В рамках проекта планируется построить 3 000 VIP-мест, за постройкой которых будет следить тот же подрядчик, что и 18 лет назад.

«Валенсия» надеется, что стадион будет готов к сезону-2027/28, и даже есть шанс, что его заявят для участия в ЧМ-2030.