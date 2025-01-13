«21-й сезон на Netflix»: Эвра снова затролил «Арсенал» после вылета из Кубка Англии от «МЮ»

Патрис Эвра снова затролил «Арсенал» после воскресного матча Кубка Англии на «Эмирейтс».

«Манчестер Юнайтед», игравший вдесятером в течение часа, одержал победу в серии пенальти и выбил «Арсенал» из Кубка.

Француз выложил видео, на котором две маленькие девочки ударяются головой об стекло. «Арсенал», 21-й сезон на Netflix. Не пропустите».

Эвра шутил про «Арсенал» и Netflix еще в октябре: «Смотреть «Арсенал» — это как смотреть Netflix, ты всегда ждешь следующего сезона. И каждый сезон будет таким же».