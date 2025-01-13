Ворота подклеивали скотчем, а лучшим игроком матча стал сантехник: как аутсайдер из пятой лиги дал бой «Тоттенхэму»

Клуб «Тэмуорт» из пятой английской лиги не пропустил ни одного гола в основное время в кубковом матче с «Тоттенхэмом». Лондонцам удалось дожать соперника только в добавленное ко второму тайму время (3:0).

Матч получился очень интересным. Игра проходила на стадионе «Тэмуорта», рассчитанном всего на 500 посадочных мест. При этом начало игры пришлось задержать, чтобы приклеить отцепившуюся сетку ворот к перекладине с помощью скотча.

После этого «Тамуорт» дал бой лондонскому клубу: счет 0:0 сохранился после 90 минут игры и уже в дополнительное время лондонцы забили три мяча в ворота аутсайдера пятой лиги.

Лучшим игроком прошедшей встречи признали 32-летнего защитника Хейдн Холлис, который работает... сантехником.

После матча в сети завирусились фотки клубного автобуса «Тэмуорта» (а заодно и раздевалок на их стадионе).