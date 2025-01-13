Ольмо сделал четкое послание фанатам «Барсы» после победы над «Реалом»: намекнул на свое будущее
В финале Суперкубка Испании «Барселона» разгромила «Реал», забив пять голов.
Дани Ольмо появился на поле на 60-й минуте.
После матча испанец поцеловал эмблему «Барселоны», направляясь к трибуне болельщиков сине-гранатовых.
Еще один жест от Ольмо:
Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) в начале января объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту, который разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
После того как Ла Лига отменила его регистрацию, Ольмо имел право получить зарплату за весь срок контракта с Барселоной и пойти свободным агентом в любой клуб. Считаем:
- 48 млн евро по контракту с Барсой
- бонусы за подписание контракта в статусе свободного агента - половину этой суммы, к примеру. Но я бы оценивал в 50 млн евро.
Но Дани решил отказаться от гарантированных и дополнительных ~ 70 млн евро и остаться в Барселоне, несмотря на некоторую неопределенность в своем статусе. Мне кажется, это достойно уважения.