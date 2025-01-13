Ольмо сделал четкое послание фанатам «Барсы» после победы над «Реалом»: намекнул на свое будущее

В финале Суперкубка Испании «Барселона» разгромила «Реал», забив пять голов.

Дани Ольмо появился на поле на 60-й минуте.

После матча испанец поцеловал эмблему «Барселоны», направляясь к трибуне болельщиков сине-гранатовых.

Еще один жест от Ольмо:

Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) в начале января объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту, который разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.