😮 А помните, что Араухо говорил в 2021-м? Кажется, Рональд станет худшим кошмаром для «Барсы», чем Дембеле 😰
Давайте уже зафиксируем: У Рональда Араухо нет будущего в «Барселоне».
Кто-то считает, что виной тому прошлогодний конфликт с Гюндоганом, после которого уругваец испортил отношения со всей командой. А есть слухи и о конфликте с Ханси Фликом. Так или иначе, Араухо, вероятно, покинет команду. Вопрос один: Когда?
А помните, какие планы у Рональда были в 2021-м?
«Карлес Пуйоль – один из моих идолов. Гордый капитан. Надеюсь, однажды я смогу сделать то, что он сделал в «Барсе» – остаться здесь навсегда», – сказал тогда Араухо.
Теперь это выглядит странно, но дает новые детали в поиске истинного характера футболиста.
А вот, что считают фанаты.
💭 «Потеряв Дембеле, мы получили Ямаля. Забейте на него».
💭 «Он не может быть таким, как Пуйоль. Карлес жертвовал собой и боролся за клуб. Араухо не любит «Барсу».
💭 «Кажется, он очень быстро обо всем забыл».
💭 «Разочарование – это слово, которое здесь лучше всего подходит. Закрой дверь, когда уйдешь».