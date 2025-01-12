😮 Неожиданный поворот: «МЮ» и «Наполи» обсуждают совсем другой трансфер 😱
Журналист Diario AS Мирко Каллем сообщил неожиданные трансферные новости, связанные с «Манчестер Юнайтед».
Оказывается, что англичане ведут с «Наполи» переговоры о трансфере. Но! Речь не о Маркусе Рэшфорде.
Команды договариваются о переходе Алехандро Гарначо. Причем не только клубы – футболист также обсуждает с итальянской командой личный контракт.
Фанаты в раздумьях.
💭 «Гарначо мог бы стать звездой «Наполи».
💭 «Аргентинец и «Наполи». Все должно пройти отлично».
💭 «Безумное трансферное окно».
💭 «Это тот парень, у которого всегда открыт рот?»
💭 «Жду Фабрицио Романо».