Комана попросили выбрать между Левандовским и Кейном. Вингер «Баварии» топово объяснил их разницу

Вингер «Баварии» Кингсли Коман стал очередным гостем подкаста Рио Фердинанда Rio Ferdinand Presents. Легенда «МЮ» не мог не спросить у француза про двух великих форвардов, с которыми ему посчастливилось сыграть − Харри Кейном и Робертом Левандовским.

Причем он попросил сравнить их и выбрать лучшего. Коман справился отлично, дав обоим исчерпывающие характеристики.

«Я играл с несколькими нападающими, которые делают вингера лучше. С Харри я чувствую, что он получает столько же удовольствия от того, что опускается вниз и находит действительно хороший пас, сколько же от того, что идет вперед и забивает гол. Он один из тех форвардов, с которыми легче всего играть».

«Они довольно похожи, но я бы сказал, что Харри оказывает большее влияние на игру. [Он] участвует в билдапе, в то время как Леви − нападающий штрафной. Он также может хорошо держать мяч и все такое, но я бы сказал, что Харри может опускаться и играть почти как «десятка» или полузащитник, иногда выносит мяч вперед, так что очевидно, что иногда он меньше находится в штрафной...»

«У него больше этого потенциала, в то время как Левандовски может немного опускаться, но он должен быть в 16-метровой зоне, поэтому он не может делать это так часто и активно, как Харри. Я бы сказал, что в этом большая разница. Хотя в штрафной они довольно похожи».

«Я думаю, что Левандовски немного больше двигается или уничтожает вблизи, но у Харри есть дальний удар, который есть у Роберта, но он не такой. Харри очень хорош за пределами штрафной, там он также очень опасен».

«Думаю, они довольно похожи. У обоих есть пересекающиеся качества, но у каждого есть как более, так и менее выраженные. Думаю, что в целом это два форварда, которых мы можем отнести к самым топовым форвардам последних лет. Не буду говорить, что один из них лучше. Как я уже говорил, что есть качества, которые лучше у Левандовского, есть те, что у Харри».

А кто для вас лучше − Харри Кейн или Роберт Левандовски? Пишите в комментариях.