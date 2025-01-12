Роналду платил нереальную сумму за 17 номеров в гостинице Эр-Рияда: там жили семья, друзья и охрана
Криштиану Роналду долгое время проживал в Саудовской Аравии в отеле Four Seasons. 39-летний форвард Аль-Насра арендовал 17 комнат, где находилась его семья, друзья и охрана.
В люксе были столовая, гостиная, кинозал, а также ванные комнаты, украшенные золотым мрамором, из которых открывался вид на город.
В феврале 2023 года издание Mirror сообщило, что звездный футболист выехал из гостиницы в постоянное место жительства.
Интересно, что за аренду 17-ти комнат в отеле Кришу пришлось заплатить 250 тысяч фунтов.