Роналду платил нереальную сумму за 17 номеров в гостинице Эр-Рияда: там жили семья, друзья и охрана

Криштиану Роналду долгое время проживал в Саудовской Аравии в отеле Four Seasons. 39-летний форвард Аль-Насра арендовал 17 комнат, где находилась его семья, друзья и охрана.

В люксе были столовая, гостиная, кинозал, а также ванные комнаты, украшенные золотым мрамором, из которых открывался вид на город.

В феврале 2023 года издание Mirror сообщило, что звездный футболист выехал из гостиницы в постоянное место жительства.

Интересно, что за аренду 17-ти комнат в отеле Кришу пришлось заплатить 250 тысяч фунтов.