Джорджина зарабатывает огромную сумму за один рекламный пост: почти вдвое больше жены Месси!

Game Set & Match показал доходы жен звезд футбола от спонсорства в социальных сетях.

Возглавляет список Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду , которая зарабатывает 234 800 долларов за один рекламный пост в Instagram.

Для сравнения, жена Лионеля Месси, Антонелла Рокуццо, зарабатывает почти половину этой суммы: ее доход от одной публикации оценивается в 162 300 долларов.