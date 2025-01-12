Джорджина зарабатывает огромную сумму за один рекламный пост: почти вдвое больше жены Месси!
Game Set & Match показал доходы жен звезд футбола от спонсорства в социальных сетях.
Возглавляет список Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду , которая зарабатывает 234 800 долларов за один рекламный пост в Instagram.
Для сравнения, жена Лионеля Месси, Антонелла Рокуццо, зарабатывает почти половину этой суммы: ее доход от одной публикации оценивается в 162 300 долларов.
Ну и скорее в полтора раза. Хотя по ггеолокации, семья Месси конечно заметно выгодней для рекламы.